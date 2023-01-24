M&M's откажется от знаменитых говорящих конфет в своей рекламе WSJ: M&M's откажется от конфет-персонажей в своей рекламе на неопределенный срок

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Бренд M&M’s, принадлежащий компании Mars, на неопределенное время откажется от использования в своей рекламе персонажей семейства «говорящих конфет» («spokescandies»). Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. Отмечается, что не стали исключением даже знаменитые Красный и Желтый. По словам представителей бренда, такое решение было принято после того, как в образы персонажей были внесены изменения.

За последний год мы внесли некоторые изменения в наши любимые «spokescandies». Мы не были уверены, что кто-нибудь вообще заметит. И мы определенно не думали, что это взорвет интернет. Но теперь мы понимаем — даже обувь конфетки может быть разъединяющей. Это последнее, что хотели M&M’s, поскольку мы все стремимся объединить людей, — говорится в сообщении.

В пресс-службе M&M’s также рассказали, что теперь место «говорящих конфет» займет комик Майя Рудольф. Она станет представителем бренда и сыграет главную роль в рекламе, которая выйдет уже в феврале.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль предупредила, что частое употребление сахара и кофе может привести к депрессии и дефициту группы витаминов B в организме. К таким продуктам относятся газировка, выпечка, конфеты, шоколад и мороженое. Врач уточнила, что переизбыток сахара в организме приводит к новым воспалительным процессам и ухудшает уже существующие.

В свою очередь заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы Валентин Скрябин заявил, что конфеты с алкоголем могут привести к повышению сахара в крови. Эксперт добавил, что данный вид сладостей может также привести к избытку «пустых» калорий. Он предостерег от попытки достигнуть алкогольного опьянения с помощью таких конфет, так как существует риск получить гипергликемический удар.