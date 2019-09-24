Производитель мороженого, которое президент Владимир Путин дважды покупал на авиасалоне МАКС, построит цех для выпуска продукции на экспорт. Об этом сообщил вице-губернатор Краснодарского края, где находится предприятие, Андрей Коробка.
Как сообщил чиновник, речь идёт о созданном в 2002 году Кореновском молочно-консервном комбинате, 100% активов которого принадлежит московскому ЗАО «Ренна-Холдинг» Александра Кашелевского, пишет «
Как писал News.ru, на авиасалонах МАКС в 2017 и 2019 годах мороженое президенту РФ продала одна и та же девушка. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков счёл это нормальным, а сама продавщица полагает, что это якобы произошло случайно.
Сервис Rate & Goods составил список самых популярных в РФ марок мороженого. На третьем месте оказалась «Коровка из Кореновки».