https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун заявил, что компания выступает за возобновление переговоров с ОПЕК и Саудовской Аравией на фоне текущей ситуации на рынке нефти.

По его словам, стратегия компании заключается в возобновлении диалога. Он добавил, что российская сторона не виновата в том, что сделку сорвали, но нам придётся идти на контакт.

А сколько они будут находить свое мнение, поскольку это достаточно влиятельные силы, с которыми мы не сравнимся по своей влиятельности, это уже зависит не от нас, — посетовал топ-менеджер в разговоре с РБК.

Как ранее писал NEWS.ru, Россия приняла верное решение занять жёсткую позицию в переговорах по сделке ОПЕК+. Сохранить долю на сырьевом рынке в долгосрочной перспективе за счёт увеличения добычи важнее нынешних потерь от обвала цен на углеводороды, считают эксперты.