ЛУКОЙЛ предупредил об остановке НПЗ из-за избытка нефтепродуктов

ЛУКОЙЛ предупредил о рисках остановки НПЗ из-за нехватки мощностей для хранения мазута. С этим могут столкнуться нефтекомпании, которые испытывают проблемы с отгрузками топлива на фоне санкций, пишет «Коммерсант».

Чтобы избежать снижения и остановки производства, ЛУКОЙЛ хочет перенаправить избыток мазута на ТЭЦ, а также предлагает временно отменить высокие штрафы за негативное воздействие на экологию. В компании считают, что такие же послабления необходимы и для сжигания попутного нефтяного газа, который может увеличиться из-за невозможности продавать за границу производимые из него сжиженные углеводородные газы.

Глава и совладелец компании Вагит Алекперов в письме к вице-президенту Александру Новаку сообщил, что из-за санкций «в переработке произошло резкое снижение объёмов отгрузки мазута и, как следствие, образование избытка данного топлива в хранилищах». Это может привести в конечном итоге к снижению производства топлива.

Проблемы с логистикой и оплатой поставок осложнили поставки мазута из России, так, в марте его экспорт снизился в 1,5 раза. Невостребованными остались порядка 1,5 млн тонн продукта, что, скорее всего, привело к заполнению доступных хранилищ. Резервуарный парк на НПЗ и нефтебазах ограничен, а для хранения мазута подходят не все резервуары. Так как мазут является остаточным продуктом переработки нефти, снизить его выпуск без общего снижения загрузки НПЗ невозможно, приводит издание мнение эксперта.

Перевод ТЭЦ на мазут для энергетиков является вынужденной мерой, так как наиболее дешёвым видом топлива из доступного является газ. В 2020 году на мазут приходилось всего 2% общего потребления ТЭС. К тому же, стоимость мазута на ТЭЦ зависит от ряда факторов, включая место поставки. Так, средняя цена угля на Хабаровской ТЭЦ-3 в 2021 году составила 4 тысячи рублей за тонну, мазута — 28,5 тысячи рублей за тонну.

Ранее глава крупной польской нефтяной компании Orlen Даниэль Обайтек заявил о сокращении объёмов переработки российского сырья на 30%. По его словам, до начала военной спецоперации на Украине в обороте местных заводов Orlen находилось около 50% российской нефти.