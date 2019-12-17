https://static.news.ru/photo/bdbfe680-20aa-11ea-b93b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

РФ и Саудовская Аравия являются ключевыми участниками ОПЕК+. Присоединение Москвы к организации позволило сблизить позиции регулярных членов ОПЕК по вопросам снижения добычи нефти. В 2019 году партнёры подписали Хартию о бессрочном сотрудничестве стран ОПЕК+. Документ закрепил длительный характер взаимодействия Кремля и государств — участников ОПЕК, говорится в докладе ЛУКОЙЛа.

Мы ожидаем, что Россия будет длительное время оставаться участником соглашения ОПЕК+, продолжая координировать свои действия с другими нефтедобывающими странами, — следует из доклада компании.

Россия выполняет все обязательства по ограничению добычи углеводородов. В 2017-м показатели упали на 300 тыс. барр./сут по сравнению с октябрём 2016-го и оставалась стабильной практически весь 2017 год.

В 2018 году Москва увеличила объёмы извлечения ресурсов, исходя из решения ОПЕК+. Это сделали для того, чтобы компенсировать потери предложения от снижения добычи в Иране и Венесуэле. Но в начале 2019 года добыча нефти в РФ снова упала после обновления целей по уровню добычи.

В декабре 2019 года на встрече ОПЕК+ партнёры приняли решение ради стабилизации рынка в зимний период дополнительно сократить объёмы добычи до конца первого квартала 2020 года, не включая в расчёты квоты газовый конденсат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что страны ОПЕК сохранят доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удержать стоимость в диапазоне $60–80 за баррель в период до 2035 года.