Лукашенко заявил об эгоизме партнёров Белоруссии по ЕАЭС

https://static.news.ru/photo/de2ab946-7e55-11ea-bcc8-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: President of Russia/Twitter.com/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что односторонние действия партнёров страны будут иметь последствия.

Эгоистичные решения, принимаемые без оглядки на последствия как минимум в отношении ближайших партнеров, стратегически не будут иметь успеха, — подчеркнул Лукашенко во время саммита лидеров стран ЕАЭС.

По его словам, такие действия ставят под угрозу трудовую миграцию, кооперационные цепочки, торговые отношения. Лукашенко считает, что это может привести к разрыву экономических связей внутри содружества, если страны не продолжат работу совместно, без «национального эгоизма».

Глава Белоруссии заявил, что в стране принимаются необходимые меры для борьбы с распространением «всяких инфекций», сообщает БЕЛТА.

В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.

Ранее Лукашенко заявил, что в стране отсутствуют жертвы коронавируса, а люди умирают от «букета хронических болезней». Он призвал граждан прекратить «чесночно-имбирный психоз» и перейти на традиционную для страны пищу.

Телеведущий Владимир Соловьёв высмеял заявление Лукашенко об отсутствии жертв COVID-19. По его мнению, тогда можно говорить о том, что «никто в мире не умер» от коронавируса.

NEWS.ru писал, что белорусский президент считает, что российские СМИ предвзято освещают меры по противодействию коронавирусу в республике.

В настоящий момент в Белоруссии зарегистрирован 3281 случай заражения, умерли 33 человека.