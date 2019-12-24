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Транзит российской нефти через Белоруссию в Европу может упасть с 60 млн тонн до 20 млн тонн в год. Это может произойти, если будет масштабный перезапуск двух из трёх ниток магистрального нефтепровода (МН) «Дружба» в реверс. Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Я могу через Польшу запустить альтернативный РФ импорт нефти, они предлагают это, реверс. Саудовскую или американскую нефть в Гданьск по морю и трубу завести реверсом из Польши в Белоруссию, — рассказал политик в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, акая схема может быть реализована, если не получится договориться с РФ об условиях поставки энергоносителей.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко, говоря о товарообороте с Россией, заявил, что Москва каждый год «завинчивает гайки» в отношении Минска