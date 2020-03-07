https://static.news.ru/photo/281a7048-604f-11ea-a1cd-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко на встрече с Андреем Рыбаковым и Юрием Назаровым Фото: president.gov.by

Белоруссия получила несколько предложений по поставкам нефти в страну и уже в ближайшее время может получить более шести миллионов тонн сырья, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Я вас дёрнул в выходной день, потому что вопрос не терпит отлагательств. Нам надо принимать решение и уже с понедельника-вторника забирать эту нефть, — цитирует Лукашенко БелТА.

Об этом белорусский лидер сказал на встрече с главой концерна «Белнефтехим» Андреем Рыбаковым и вице-премьером Юрием Назаровым.

Белоруссия и Россия не продлили контракт на поставку нефти после 31 декабря 2019 года. Стороны не смогли прийти к соглашению.

2 марта 2020 года премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что страна не планирует полностью отказаться от российской нефти. По его словам, Минск планирует диверсифицировать поставки до определённого уровня.

Как ранее писал NEWS.ru, Азербайджан отправил в Белоруссию первую партию нефти Azeri Light в 90 тысяч тонн из турецкого порта Джейхан. Об этом сообщил официальный представитель Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.