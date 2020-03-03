https://static.news.ru/photo/020bee5e-5d34-11ea-a08c-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Белорусии Александр Лукашенко поручил правительству начать поиск новых поставщиков нефти в страну.

Отдельные государства поняли, что при помощи вентиля на нефтяной трубе выгодные им вопросы решаются значительно легче. Не думайте, что я намекаю здесь только на Россию. Это стало нормой для государств планеты, которые имеют от господа такое счастье, — сказал Лукашенко на совещании с правительством.

По его словам, из-за ультимативных условий поставки нефти Белоруссия недополучает ежемесячно около миллиона тонн сырья.

Рассчитываю, что в программе на очередную пятилетку будет сформирован конкретный план, как снизить значимость условий поставок нефти для формирования ВВП, — прокомментировал белорусский лидер кризис с поставками нефти из России.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Белоруссии продолжат искать новые источники импорта нефти, но при этом не будут отказываться от поставок сырья из России. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.