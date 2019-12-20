Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об ожидаемой цене на российский газ в будущем году.
По его словам, стоимость нефти планируется определить в течение двух дней, а газа — двух-трёх дней.
Но в целом цена остаётся на уровне текущего года, — сообщил он.
Белорусский лидер уточнил, что конкретные цифры будут известны после встречи в «Газпроме», которая состоится 24 декабря,
Как писал NEWS.ru, ранее глава Минэконом развития Максим Орешкин заявил, что вопросы нефти, газа и налогов остаются недосогласованными в рамках Союзного государств. Он отметил «очень напряжённую» и «очень эффективную» совместную работу России и Белоруссии по итогам переговоров на высшем уровне, которые прошли 20 декабря.
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