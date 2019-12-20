https://static.news.ru/photo/63c078b4-2336-11ea-95ca-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об ожидаемой цене на российский газ в будущем году.

По его словам, стоимость нефти планируется определить в течение двух дней, а газа — двух-трёх дней.

Но в целом цена остаётся на уровне текущего года, — сообщил он.

Белорусский лидер уточнил, что конкретные цифры будут известны после встречи в «Газпроме», которая состоится 24 декабря, передаёт БелТА.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Минэконом развития Максим Орешкин заявил, что вопросы нефти, газа и налогов остаются недосогласованными в рамках Союзного государств. Он отметил «очень напряжённую» и «очень эффективную» совместную работу России и Белоруссии по итогам переговоров на высшем уровне, которые прошли 20 декабря.