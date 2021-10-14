Лукашенко предложил создать в ЕАЭС наднациональные компании

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил за создание в ЕАЭС наднациональных евразийских компаний. По его мнению, это будет способствовать развитию производственного сотрудничества, передаёт БелТА.

Лукашенко считает, что в ЕАЭС пока слишком мало сделано для импортозамещения. По его мнению, этот процесс должен быть увязан с промышленной кооперацией в союзе.

Важно не просто содействовать производственному сотрудничеству, но и стимулировать более продвинутые формы кооперации путём создания наднациональных евразийских компаний или консорциумов, — цитирует его агентство.

Он добавил, что для того чтобы избежать протекционизма на национальном уровне, необходимо максимально использовать промышленные мощности и ресурсы стран ЕАЭС.

Ранее Белоруссия предложила партнёрам по ЕАЭС продлить до конца 2023 года действие нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на электромобили. Желание Белоруссии сохранить дешёвый импорт может помешать развитию собственного производства в России.