Лукашенко: поставщики газа дерутся за белорусский рынок

https://static.news.ru/photo/3f9336ea-afca-11ea-bf3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может найти альтернативу российскому газу, поскольку основные игроки рынка уже дерутся за возможность поставок в республику.

По словам белорусского лидера, в мире хватает запасов нефти, газа и цены на энергоносители приемлемые.

Идёт драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками, поставляющими природный газ. И альтернатива есть, можно её найти, — цитирует главу государства его пресс-служба.

Россия поставляет Белоруссии газ по цене $127 за кубометр. В Минске считают её завышенной и пытаются добиться «корректировки». В «Газпроме» заявили, что обсуждение вопроса об изменении условий поставок возможно только после погашения Белоруссией долга в $165 млн. В Минске его наличие отвергают.

Как ранее писал NEWS.ru писал, что стоимость газа для Белоруссии определяется по формуле, в которую входит цена топлива для потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа, плюс стоимость транспортировки газа от мест добычи в ЯНАО до границы России и Белоруссии, стоимость хранения на территории РФ и величина расходов «Газпрома» по реализации газа.

Эта формула на протяжении ряда лет обеспечивала Белоруссии стоимость российского газа существенно ниже спотовых цен в Европе. Сейчас ситуация изменилась, формула стала невыгодной, но её действие согласовано до конца 2020 года.

Минск настаивает на привязке цен к еропейским. Однако, по словам специалистов, их снижение краткосрочно. С наступлением холодов газ в Европе начнёт дорожать, и Белоруссия сама откажется от такого условия.