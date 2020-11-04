Лукашенко попросил Путина продать месторождение нефти в России

https://static.news.ru/photo/afc95890-1ec9-11eb-8f92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти в РФ.

Телефонный разговор лидеров двух государств состоялся 4 ноября. Речь в том числе шла и о начале переговоров по поставкам углеводородов — нефти и газа — в Белоруссию в 2021 году.

Все вопросы в данном направлении президенты договорились решать оперативно. Также президент Белоруссии обратился к российскому коллеге с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти на территории России, — цитирует пресс-службу Лукашенко БелТА.

Издание уточняет, что Владимир Путин эту идею поддержал. После проработки вопрос более детально будет обсуждён во время ближайших переговоров.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре со своим российском коллегой Владимиром Путиным поздравил его и россиян с Днём народного единства. Также он рассказал главе РФ о ситуации в Белоруссии. Собеседники высоко оценили сотрудничество двух стран в борьбе с коронавирусом. Кроме того, политики обсудили проблемы урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе и условились о продолжении контактов.