Лукашенко одобрил соглашение о перевалке нефтепродуктов в портах России

https://static.news.ru/photo/6a8736b2-7072-11eb-9b0e-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о перевалке белорусских нефтепродуктов в морских портах России. Подписание этого межправительственного соглашения с Россией планировалось 15 февраля, но процедуру перенесли из-за завершения внутригосударственных процедур.

Речь идёт об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки нефтепродуктов из Беларуси, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны через российские морские порты, — сообщили Sputnik в пресс-службе президента Белоруссии.

Лукашенко уполномочил Министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии на проведение переговоров по проекту соглашения и подписание документа при достижении договорённости в пределах одобренного проекта. Уточняется при этом, что контракты с российскими операторами терминалов морских портов и с железнодорожным оператором, которые должны подписываться вместе с соглашением, ещё не готовы.

Согласно проекту, предприятия Белоруссии через российские порты в 2021–2023 годах осуществят перевалку более 9,8 млн тонн мазута, бензина и масла.

Как писал NEWS.ru, Минтранс РФ может предложить белорусским грузоотправителям построить собственный терминал для перевалки удобрений в одном из российских портов. Об этом сообщил замминистра транспорта РФ Юрий Цветков. Он также сообщил, что Минтранс с участием Минэнерго и Минпромторга продолжают обсуждать вопрос о перевалке белорусских нефтепродуктов в портах РФ.

29 сентября в Минске был подписан протокол о перевозках таких номенклатур: с какой станции и какой груз идёт, какова его стоимость. После этого сравнили эти тарифы с российскими, и сейчас идёт процесс переговоров. По словам Цветкова, РЖД уже предоставляют 50-процентную скидку для белорусских коллег. При этом стоимость перевалки в портах зачастую выше из-за отсутствия долгосрочных контрактов take-or-pay. И делать какие-то скидки для снижения стоимости транспортировки белорусских грузов пока не планируется.