«Лучшая инфляция — на кладбище»: в Госдуме оценили выступление Набиуллиной

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина перестала ориентироваться только на показатель инфляции, заявил депутат Госдумы Валерий Гартунг. Он это одобрил, потому что главное — рост экономики и благосостояния россиян. Инфляция является только инструментом для их достижения, сообщил депутат в разговоре с «Царьградом».

Рост экономики и благосостояния граждан — вот что на первом месте. А инфляция лишь один из инструментов достижения этой цели. Но в целом Набиуллина ещё не отошла от этой доминанты: она отвечает за инфляцию, и если этот показатель низкий, то ей кажется, что всё хорошо. А там хоть трава не расти. Но самая лучшая инфляция — на кладбище, потому что там ничего не происходит и она нулевая. Но превращать в кладбище нашу экономику неправильно, — сказал Гартунг.

При этом он усомнился в амбициях ЦБ и заметил, что действия Набиуллиной зачастую расходятся с её словами, обычно здравыми.

Ранее Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме заявила, что Центробанк не станет любыми методами снижать инфляцию, так как это негативно скажется на адаптации бизнеса. Она отметила, что восстановление поставок необходимых зарубежных товаров для бизнеса в России стало сложнее и дороже.

В свою очередь глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что благодаря стабилизации на финансовых рынках темпы инфляции в России снижаются. Укрепление финансовой стабильности создаёт основу для устойчивого развития страны, несмотря на западные санкции, отметил он.