Ложные данные о «Северном потоке — 2» обрушили цену на газ в Европе

Вечером 18 августа цена газа в Европе упала примерно на 10% из-за появления ложных данных о получении газа из «Северного потока — 2». Об этом пишет «Интерфакс».
У немецкого газотранспортного оператора Gascade
Представитель Gascade опроверг сведения о получении физических объёмов газа, заявив об их ошибочности. Сейчас данные Gascade снова показывают отсутствие прокачки.
17 августа сообщалось, что прокачка газа по газопроводу Ямал — Европа приблизилась к уровню поставок до аварии на заводе «Газпрома» и выросла с 0,9 млн куб. м до 1,7 млн куб. м в час. До аварии 5 августа прокачка держалась на уровне чуть более 2,1 млн куб. м в час. На этом фоне цена на газ в Европе снизилась на 3,1% — до $562 за 1 тыс. куб. м.