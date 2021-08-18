Ложные данные о «Северном потоке — 2» обрушили цену на газ в Европе

Вечером 18 августа цена газа в Европе упала примерно на 10% из-за появления ложных данных о получении газа из «Северного потока — 2». Об этом пишет «Интерфакс».

У немецкого газотранспортного оператора Gascade появилась информация, что в точке выхода из морской магистрали Libmin II были получены физические объёмы газа. Появление этих данных обрушило стоимость газа в Европе. Сентябрьский фьючерс на индекс газового хаба TTF падал с 570 до 515 долларов за тысячу кубометров, затем цена восстановилась до уровня около $550.

Представитель Gascade опроверг сведения о получении физических объёмов газа, заявив об их ошибочности. Сейчас данные Gascade снова показывают отсутствие прокачки.

17 августа сообщалось, что прокачка газа по газопроводу Ямал — Европа приблизилась к уровню поставок до аварии на заводе «Газпрома» и выросла с 0,9 млн куб. м до 1,7 млн куб. м в час. До аварии 5 августа прокачка держалась на уровне чуть более 2,1 млн куб. м в час. На этом фоне цена на газ в Европе снизилась на 3,1% — до $562 за 1 тыс. куб. м.