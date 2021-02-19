Ложка мёда в бочке дёгтя: зарплаты россиян растут, а доходы падают

В России вновь выросли зарплаты, за год — на 2,5%. Одновременно официальная статистика показывает ускорение падения реальных доходов населения. Они ушли в минус на 3,5%. Кажется, что данные Росстата противоречат друг другу. Россияне будто беднеют и богатеют одновременно. И большая доля правды в этом есть. Опрошенные NEWS.ru эксперты объяснили данный парадокс, придя к неутешительным выводам: социальное неравенство в обществе растёт — пропасть между богатыми и бедными увеличивается.

Росстат порадовал россиян новыми данными: за год их зарплаты (скорректированные на уровень инфляции) выросли на 2,5%. Таким образом, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций составила немногим более 51 тыс. рублей (рост к 2019 году на 6%).

Казалось, это должно было бы отразиться на благосостоянии наших сограждан, однако реальные доходы россиян за тот же период упали на 3,5%. К слову, доходы сокращаются уже седьмой год подряд. По сравнению с 2014 годом россияне обеднели на 10,6%. В то же время среднемесячная начисленная зарплата (скорректированная на инфляцию) выросла — на 12,7% (c 32,4 тыс. до 51 тыс.).

Экономисты объяснили значительное расхождение динамики денежных доходов населения и заработной платы.

Константин Михальчевский/РИА Новости

По словам руководителя департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константина Ордова, Росстат в данном случае измеряет среднюю «температуру по больнице». Но чтобы получить более чёткое представление о благополучии граждан, стоит более детально подходить к вопросу: смотреть уровень доходов по регионам, по возрастным группам, профессиям.

Мы опасались, что кризис гораздо хуже отразится на благосостоянии граждан. С другой стороны, 3,5% может показаться небольшой величиной только людям неискушённым. На самом деле мы понимаем, что за этими 3,5% де-факто стоят миллионы людей, которые перешли за черту бедности. Это люди, которые, по сути, находятся на грани выживания. В целом количество бедных в стране приближается к 20 миллионам, и возникли эти миллионы не за один год. Отрицательная динамика реальных доходов населения наглядно отражает растущий уровень бедности в стране. Константин Ордов руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ

По мнению эксперта, более приближенным к реальности является понятие медианной зарплаты. Она отражает уровень оплаты труда, который делит доходы россиян на две части. Половина работников получает зарплату выше этого уровня, а половина — ниже. В сентябре 2020 года Росстат посчитал, что медианная зарплата в России составляла 35 тыс. рублей.

Пропасть здесь огромная: между 35 тысячами, до которых не дотягивает зарплата половины россиян, и «мифическими» 50 тысячами рублей, — сетует Ордов.

Средняя зарплата усредняет доходы богатых и бедных, а потому может расходиться с тем, что реально зарабатывают россияне. Однако для правительства удобнее и комфортнее использовать позитивные показатели. Впрочем, по словам эксперта, от нас никто не прячет и другие цифры, глядя на которые можно объяснить, к примеру, такое уникальное явление в социальной сфере, как «работающие бедные».

В целом же статистика, демонтирующая рост реальных зарплат и падение реальных доходов, говорит о расширяющейся пропасти между теми, кто богатеет, и теми, кто беднеет. Иными словами, растёт неравенство в доходах, уточняет Ордов.

ТАСС

Даже несмотря на индексацию зарплат населения на 4,7% и увеличение средней зарплаты на 2,5%, инфляция, девальвация рубля и сокращение экономической активности заметно бьют по карману обычного российского потребителя, отмечает HR-специалист, эксперт по трудоустройству Гарри Мурадян.

В итоге фактически цены растут, а доходы населения падают. И даже если верить Росстату, ситуация явно не в пользу рядовых россиян, — признаёт он.

Реальные располагаемые доходы населения падают с конца 2013 года, когда в России стала меняться модель экономического роста, основанного на потребительских расходах преимущественно импортной продукции в условиях высоких цен на нефть, в сторону инвестиций, которые пока так и не набрали ход из-за невысокой частной инициативы, говорит руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган,

Причина столь безрадостной тенденции заключается в снижении доходов от предпринимательской деятельности. По итогам 2020 года, этот показатель сократился на 11,4%. Более драматичное сокращение испытали доходы от собственности (минус 14,9%), которые также входят в расчёт показателя реальных располагаемых доходов населения. В результате доля этих компонентов понизилась до 5,2% и 4,3%, а большую роль стали играть доходы от наёмного труда, иными словами зарплаты (58,9%) и социальные выплаты (21%). Правда, доля последних в этом году снизится — антикризисные выплаты не предвидятся. Михаил Коган руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами

Зарплаты в реальном выражении с конца 2013 года в отличие от реальных располагаемых доходов, по подсчётам эксперта, увеличились на 11%. Падение было только в 2015 году, на 9%, которое в дальнейшем было полностью нивелировано, отмечает Коган.

По его словам, причина расхождения динамики располагаемых доходов и зарплат может объясняться увеличением доли государства в экономике и, как следствие, сокращением доходов от предпринимательской деятельности. Возможно, многие бизнесмены после рецессии 2015 года и нынешнего кризиса, вызванного пандемией, решили «уйти в тень», перестав тем самым отражать в статистике Росстата подлинное финансовое положение.

С другой стороны, часть предпринимателей в пандемию вообще утратили свой доход, добавляет Ордов. А итог один: лучше жить россияне не стали, даже несмотря на антикризисные меры поддержки. Эксперт не исключает, что в будущем Россия продолжит постепенный переход от плоской шкалы налогообложения к прогрессивной, чтобы обеспечивать перераспределение средств от сверхбогатых к наиболее бедным.