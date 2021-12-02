«Ложь и враньё»: Pepsi обвинили в эксплуатации темы экологии

Транснациональные компании Pepsi и Procter & Gamble оттягивают срок внедрения Концепции расширенной ответственности производителей (РОП), заявил депутат Госдумы Андрей Луговой. Он также рассказал, что компании используют экологическую повестку, но не выполняют обещаний по объёмам переработки упаковок, по использованию возобновляемых материалов. Его слова приводит телеканал «360».

Всё, что заявляют крупные транснациональные компании, — ложь и враньё. Информация от них не соответствует действительности. Мы провели предварительный анализ, наверное, закажем у большой четвёрки анализ, есть ли хоть один завод по утилизации, построенный крупной транснациональной корпорацией. Заранее знаем ответ — навряд ли. Ни в одной стране мира никогда ничего не строили. Стоит задуматься, зачем представители транснациональных компаний тратят огромные бюджеты на GR- и PR-поддержку, — сказал Луговой.

Он добавил, что противники РОП манипулируют общественным мнением, затягивая реформу. По словам Лугового, они специально пускают слухи о повышении цены товаров в случае исполнения 100% норматива утилизации, но экономически обоснованного анализа об этом нет.

Ранее компании «с мировым именем» обвинил в обмане при предоставлении данных об утилизации товаров и упаковки глава Минприроды РФ Александр Козлов. Он подчеркнул, что отчёты подаёт только малая часть производителей.