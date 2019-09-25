Несколько бюджетных авиакомпаний могут создать в масштабе СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Реализация плана затронет не только Казахстан и Белоруссию, рассказал замглавы Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС) Андрей Цыганов.
Авторы идеи ожидают, что увеличение количества лоукостеров повысит конкуренцию в низкобюджетном секторе авиаперевозок, передаёт
Эта идея обсуждается, потому что она транспортную подвижность и мобильность нашего населения должна увеличить, — пояснил чиновник.
Он добавил, что о готовых решениях пока говорить рано, так как в каждой стране работают свои транспортные предприятия.
Ранее News.ru сообщал, что авиакомпания Ryanair, являющаяся самым крупным в Европе бюджетным перевозчиком, подала заявку на полёты в петербургский аэропорт Пулково. Кроме того, аналогичное желание изъявили бюджетные перевозчики EasyJet и WizzAir.