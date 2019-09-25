https://static.news.ru/photo/b5678064-df83-11e9-9e4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Несколько бюджетных авиакомпаний могут создать в масштабе СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Реализация плана затронет не только Казахстан и Белоруссию, рассказал замглавы Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС) Андрей Цыганов.

Авторы идеи ожидают, что увеличение количества лоукостеров повысит конкуренцию в низкобюджетном секторе авиаперевозок, передаёт РИА Новости .

Эта идея обсуждается, потому что она транспортную подвижность и мобильность нашего населения должна увеличить, — пояснил чиновник.

Он добавил, что о готовых решениях пока говорить рано, так как в каждой стране работают свои транспортные предприятия.

Ранее News.ru сообщал, что авиакомпания Ryanair, являющаяся самым крупным в Европе бюджетным перевозчиком, подала заявку на полёты в петербургский аэропорт Пулково. Кроме того, аналогичное желание изъявили бюджетные перевозчики EasyJet и WizzAir.