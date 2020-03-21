https://static.news.ru/photo/5f288476-6c43-11ea-992f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лоукостер «Победа» временно приостановил все зарубежные рейсы. Сегодня в авиакомпании сообщили, что «заморожен» последний маршрут.

«Победа» по 30 апреля 2020 года приостанавливает выполнение регулярных рейсов в Турцию в связи с введёнными ограничениями на прилёт иностранных граждан в РФ и выполнение рейсов в Анталию и Газипашу, — рассказал представитель компании.

Клиентам, которые приобрели билеты, будут возвращены денежные средства, передаёт РИА Новости.

В марте ещё один российский крупный перевозчик — «Уральские авиалинии» — отменил рейсы в несколько стран. Полёты приостановили во Францию, Италию, Израиль, Испанию, Китай, Индию и Таиланд. Меры связаны с неблагополучной обстановкой в указанных государствах из-за пандемии коронавируса нового типа, а также из-за въездных ограничений, принятых властями РФ и руководством других стран.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Вена закроет авиасообщение с Великобританией, Нидерландами, Украиной и Россией в целях борьбы с распространением коронавируса нового типа, рассказал канцлер Австрии Себастьян Курц. Он добавил, что страна запретит туристам из указанных стран прямой въезд в республику, в том числе из РФ.