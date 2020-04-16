Ломбардам порекомендовали отложить продажу имущества должников

Банк России рекомендовал ломбардам не продавать сразу заложенное имущество. Не все заёмщики могут придти и выкупить залог из-за карантина, который был введён в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Микрофинансовые компании могут принимать платежи на местах, если нельзя обеспечить дистанционный возврат займов. Однако эти заведения не должны начислять штрафы и пени за допущенные просрочки,
Ранее NEWS.ru писал, что в ЦБ РФ допустили рост проблемных кредитов из-за пандемии. Особенно это коснётся займов граждан, работающих в наиболее пострадавших отраслях. В регуляторе полагают, что смягчить ситуацию помогут кредитные каникулы.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен