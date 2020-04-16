Ломбардам порекомендовали отложить продажу имущества должников

https://static.news.ru/photo/43eda334-7fea-11ea-8587-fa163e074e61_660.jpg Фото: Uwe Anspach/dpa/Global Look Press

Банк России рекомендовал ломбардам не продавать сразу заложенное имущество. Не все заёмщики могут придти и выкупить залог из-за карантина, который был введён в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Микрофинансовые компании могут принимать платежи на местах, если нельзя обеспечить дистанционный возврат займов. Однако эти заведения не должны начислять штрафы и пени за допущенные просрочки, передаёт РБК.

Ранее NEWS.ru писал, что в ЦБ РФ допустили рост проблемных кредитов из-за пандемии. Особенно это коснётся займов граждан, работающих в наиболее пострадавших отраслях. В регуляторе полагают, что смягчить ситуацию помогут кредитные каникулы.