Локомотивы развития: назван определяющий для мировой экономики регион Аналитик Беляев назвал Юго-Восточную Азию будущим локомотивом развития мировой экономики

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Государства Юго-Восточной Азии, которые часто называют странами второго эшелона, давно показывают серьезный экономический рост, они выступают единым комплексом и для России в этом регионе открываются очень хорошие перспективы, заявил NEWS.ru экономист Михаил Беляев. По его словам, страны Юго-Восточной Азии увязаны между собой тесными региональными и торгово-экономическими связями, в будущем они могут стать локомотивом развития мировой экономики.

С достаточно хорошими показателями расположена Индонезия, уже не говоря о том, что это густонаселенная страна, которая в ближайшее время будет лидером по приросту населения, и через десять лет это будет одна из самых густонаселенных стран мира. Очень хорошо развивается Вьетнам с населением более 100 млн человек, Малайзия имеет хорошо развитую элементную базу для производства электроники, не последнее место в Юго-Восточной Азии занимают Филиппины. Если не будет никаких потрясений, это те страны, которые могут в совокупности послужить локомотивом развития мировой экономики. У России есть перспективы работать с ними, — сказал Беляев.

Эксперт подчеркнул, что центр мирового развития уже переместился в Юго-Восточную Азию и РФ должна взаимодействовать не с отдельными государствами, а в целом с регионом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил на проходящем в Астане Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, что мир становится по-настоящему многополярным и весьма заметную роль в этом играет Азия, где крепнут новые «центры силы». По его словам, РФ делает все для формирования системы равной и неделимой безопасности