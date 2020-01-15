Вильнюс и Минск ведут переговоры по поводу поставок энергоресурсов с Белоруссию через Литву, сообщил министр иностранных дел балтийской республики Линас Линкявичюс.
По его словам, латвийская сторона готова к сотрудничеству. При этом он отметил, что для Белоруссии диверсификация важна как и в практическом, так и в политическом плане.
Это в какой-то мере могло бы уменьшить зависимость, которая не снижается, Белоруссии от поставок энергоресурсов восточным соседом, —
цитируетТАСС Линкявичюса.
Ранее NEWS.ru писал, что компании Литвы готовы предложить Белоруссии возможности своей инфраструктуры для обеспечения сырой нефтью. Они могли бы перевозить до трёх миллионов тонн сырья в год.
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