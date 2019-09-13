https://static.news.ru/photo/db98e2c0-d617-11e9-84a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bodo Marks/dpa/Global Look Press

Литва, желающая уменьшить свою зависимость от поставок энергоресурсов из России, впервые закупит у Москвы крупную партию сжиженного природного газа (СПГ). В роли продавца выступает компания Total, покупателем является, по предварительным данным, предприятие Ignitis или Achema.

Углеводороды перевозит танкер Stena Clear Sky. 12 сентября текущего года он покинул французский терминал Монтуар и взял курс на Клайпеду, пишет « Коммерсант ».

По мнению аналитиков, сделка говорит об увеличении гибкости на рынке СПГ, а также об укреплении влияния Кремля в сфере поставок голубого топлива в Европе.

Ранее News.ru сообщал, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL учтут во время контактов с Украиной и Еврокомиссией (ЕК) по вопросам транзита газа. Новый раунд переговоров пройдёт 19 сентября текущего года.