Литовский оператор приостановил транзита газа в Калининград

https://static.news.ru/photo/873ee47c-6ab8-11eb-b994-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/ambergrid

Оператор литовской газотранспортной системы Amber Grid по просьбе «Газпрома» 9 февраля остановил транзит газа в Калининград.

Об этом сообщает пресс-служба литовской компании. Причины приостановки поставок топлива не уточняются. Поставки газа в Литву из Белоруссии продолжаются в обычном режиме.

По данным Amber Grid отмечает, приостановка транзита не будет иметь финансовых последствий для компании. Согласно договору Amber Grid с «Газпромом», газ поставляется по форме «транспортируй или плати» (ship-or-pay).

Газ в Калининград идёт через Белоруссию и Литву. В настоящее время в составе Калининградского подземного хранилища газа (ПХГ) действуют четыре резервуара хранения газа, оперативный резерв составляет 174 млн кубометров, пишет «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru сообщал, что «Газпром» намерен отказаться от сбыта газа в Дагестане. Как отмечалось, сбыт газа и газораспределение в Дагестане приносит «Газпрому» только убытки, поэтому компания обратилась в правительство РФ с просьбой создать в этом регионе единого федерального оператора, чтобы передать ему эти функции и все активы. За собой «Газпром» планирует оставить только оптовые поставки газа в Дагестан.

Просроченная задолженность потребителей перед региональными газовыми компаниями на 1 октября 2020 года в Дагестане составила 14,9 млрд рублей, а резервы по сомнительным долгам — более 9,4 млрд рублей.