Лисин сместил Мордашова с первого места в российском Forbes

Суммарное состояние российских миллиардеров за год сократилось на 42%, до $353 млрд, а их число уменьшилось с 123 до 88 человек. В 2022 году первую строчку занял совладелец НЛМК Владимир Лисин ($18,4 млрд), сместив бенефициара «Северстали» Алексея Мордашова ( $13,2 млрд), пишет американский журнал Forbes.

Лисин обошёл также совладельца «Норильского никеля» Владимира Потанина (№ 2, $17,3 млрд), основателя Telegram Павла Дурова (№ 3, $15,1 млрд), совладельца НОВАТЭКа Леонида Михельсона (№ 4, $14 млрд). Мордашов оказался на пятом месте, сообщает издание.

Отмечается, что Лисину повезло, поскольку ни он сам, ни его НЛМК под западные санкции из-за спецоперации не пoпали. Однaко даже несмотря на это, его состояние по сравнению с 2021 годoм снизилось на $7,8 млрд, годом ранее он занимал третью строчку с cостоянием $26,2 млрд. Павел Дуров также не попал под санкции. Он единствeнный бизнесмен не из промышленного сектора в первой десятке, его cостояние оценивается в $15,1 млрд, пишет журнал.

Ранее американец Илон Маск был назван самым богатым человеком за всю историю подсчётов Forbes. В октябре состояние предпринимателя увеличилось до $270 млрд. Это произошло на фоне роста стоимости акций его компании Tesla.