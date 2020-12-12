Лишь треть компаний в РФ повысит зарплаты сотрудникам в новом году

https://static.news.ru/photo/7c1baec0-3cfc-11eb-a43b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всего около трети компаний в России готовы повысить зарплаты своим сотрудникам в новом году, свидетельствует исследование «Работы.ру».

Повышение зарплат сотрудникам в 2021 году планируют 32% российских работодателей, — приводит РИА Новости итоги опроса, проведённого среди более 1,5 тысячи респондентов.

Там сказано, что лишь 35% руководителей компаний планируют в грядущем году расширение штата сотрудников. Такой же процент руководителей намерены открыть новые направления деятельности, чтобы удержать бизнес на плаву. Четверть опрошенных намерены сосредоточиться только на одном виде деятельности.

Ещё 23% менеджеров планируют обучение сотрудников, 19% — расширить бюджет на продвижение компании, 15% намерены ввести систему премирования сотрудников, 9% хотят ввести систему иных поощрений.

Как сообщал NEWS.ru, в начале декабря Совет Федерации одобрил закон о приостановке индексации окладов федеральных государственных служащих до 1 января 2022 года. Индексация должностных окладов федеральных государственных служащих не предусмотрена в 2021 году согласно решениям президента России Владимира Путина, принятым по итогам совещания по федеральному бюджету до 2023 года.

При этом министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что заработная плата работника, перешедшего на удалённый режим занятости, должна сохраняться в полном размере при условии, что объём выполняемых задач остался прежним.