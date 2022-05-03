Лихтенштейн присоединился к санкциям ЕС против российских трастов

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Княжество Лихтенштейн 2 мая приняло решение присоединиться к санкциям Евросоюза против российских трастов и других видов доверительной собственности, информация об этом появилась в сообщении на сайте правительства страны. Российским гражданам теперь запретят регистрировать трасты на территории княжества, в том время как гражданам Лихтенштейна — их обслуживать.

Княжество Лихтенштейн присоединилось к 5 пакету санкций, по которому накладываются ограничения на работу с российскими трастами, а также любыми организациями с доверительной формой управления, — указано на сайте правительства страны.

Немецкий канцлер Олаф Шольц ранее заявил, что антироссийские санкции могут быть отменены после достижения согласия между Киевом и Москвой.

Издание The Hill ранее сообщило, что санкции США и их союзников против России привели к серьёзным экономическим трудностям в странах Запада. Журналисты издания также отмечают, что, несмотря на попытки обесценить рубль, российская валюта, наоборот, окрепла, в то время как японская йена обвалилась до 20-летнего минимума. От крупномасштабных рестрикций против России также страдают бедные страны, так как на них ложится основная тяжесть экономических последствий.