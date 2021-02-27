Зюганов предложил реализовать идею Навального про прожиточный минимум

https://static.news.ru/photo/e4f68df8-79c3-11eb-ac38-96000091f725_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов предложил более чем в два раза увеличить размер прожиточного минимума в России — до 25 тысяч рублей.

В своём Telegram-канале политик отметил, что если власти не пойдут на такой шаг, то материальное положение граждан будет ухудшаться и далее.

Несколько лет назад с такой инициативой выступал оппозиционер Алексей Навальный. Он предлагал поднять прожиточный минимум за счёт сокращения расходов на госзакупки.

Глава «Центра развития региональной политики» Илья Гращенков заявил, что предложения лидера КПРФ и Навального никак не связаны между собой.

Повышение прожиточного минимума — это объективная потребность россиян. Это вопрос о реальном выживании, — сказал он URA.RU.

При этом он предположил, что слова Зюганова могут объявить популизмом. Геращенко пояснил, что российские власти не смогут реализовать эту инициативу, поскольку много тратят на оборону страны. Комментариев от самого политика изданию получить не удалось.

Правительство установило прожиточный минимум для жителей России на 2021 год на уровне 11 653 рублей на душу населения. В 2021 году МРОТ составил 42% от медианной зарплаты и вырос на 5,5% — до 12 792 рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер «Справедливой России» Сергей Миронов высказался за увеличение минимальной зарплаты до 50 тысяч рублей, а пенсии и стипендии предложил поднять до 35 и 15 тысяч рублей соответственно. По мнению политика, эта инициатива станет реализуемой после предстоящих выборов в Госдуму с увеличением в парламенте лево-патриотических сил.