Лидеры-должники: справятся ли российские регионы с миллиардными долгами

Минфин оценил госдолг российских регионов в 2,6 триллиона рублей. В ведомстве считают, что он находится на «безопасном уровне». Но это средняя температура по больнице. У ряда субъектов РФ долги превышают 50 миллиардов, что вряд ли можно считать лёгкой нагрузкой. К тому же в нескольких регионах — лидерах по объёму госдолга в 2022 году предстоят выборы губернаторов. И последним придётся изрядно постараться, чтобы выйти из «зоны риска».

Ни дать ни взять

Минфин обновил данные по госдолгу регионов по состоянию на 1 октября. Как пояснил первый замминистра финансов Леонид Горин, общий объём задолженности (2,6 трлн) составляет примерно 26% от налоговых и неналоговых доходов всех регионов в целом. Однако заместитель Антона Силуанова не считает, что накопление такой суммы несёт угрозу.

Это говорит о том, что госдолг находится на безопасном уровне. В целом по стране уровень долга не растёт, напротив, он даже несколько сократился, — отметил замминистра, слова которого приводятся в материалах Счётной палаты.

В сентябре объём госдолга действительно снизился, правда, всего на 0,2%. Снизили уровень задолженности 17 регионов. Например, Ненецкий АО сократил долг больше чем вдвое. Но новые долги набрали Нижегородская, Московская, Тюменская области и Марий Эл. Как следует из данных Минфина, на 1 октября в России только два региона полностью свободны от госдолга — это Севастополь и Сахалинская область.

У ряда субъектов долговая нагрузка остаётся по-прежнему высокой. Так, госдолг Московской области превышает 268 млрд рублей, а Москвы — 145 млрд. Третий показатель по России — у Свердловской области, накопившей долги более чем на 106 млрд рублей. За последние два года долговая нагрузка на её бюджет выросла почти в два раза — с 26,5% до 45,7%. К слову, в Свердловской области в 2022 году пройдут выборы губернаторов. В числе других «предвыборных» регионов с наибольшей долговой нагрузкой также Удмуртия, Томская, Саратовская и Ярославская области.

Их долги превышают 50 млрд рублей, так же как и госдолг Татарстана, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Нижегородской, Кемеровской, Волгоградской областей и Хабаровского края.

Большой объём долга может не вызывать опасений в сочетании с высокими собственными доходами региона. Напротив, высокая долговая нагрузка вкупе с низкими поступлениями в бюджет сигнализирует о проблемах и рисках. Так, хуже всего дела обстоят у Мордовии, госдолг которой (49,8 млрд) почти двое превышает доходы.

Недалеко от неё ушли по уровню долговой нагрузки Ярославская (52,9), Саратовская (56,2), Томская (58,5 млрд) области и Удмуртия (64,4), где в следующем году предстоят выборы губернаторов.

NEWS.ru

Госдолг в целом и госдолг по регионам — это достаточно подвижные категории, пояснил NEWS.ru доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. Они могут изменяться в зависимости от темпов и размера их погашения, а также возникновения новых заимствований.

В случае доли заимствований в 26% от совокупных доходов регионов эта цифра не представляется критической, — считает он.

По словам эксперта, регионы могут по-разному составлять график погашения без ущерба выполнения бюджета на текущий период. И тут важно обеспечить оптимальный кеш-флоу для каждого региона и каждого транша гособлигаций. Тогда и обслуживание госдолга будет оптимальным.

По мнению руководителя отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаила Когана, вопрос не в наличии долга, а в том, может ли регион спокойно обслуживать эти долги и насколько велики шансы, что при определённых обстоятельствах он допустит дефолт по облигациям. К примеру, в наиболее экономически благополучных регионах — Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Татарстане, Краснодарском крае — подобное развитие событий фактически невозможно. Эти регионы достаточно много зарабатывают, а их долговые обязательства пользуются спросом из-за хороших кредитных рейтингов, объясняет Коган. По более депрессивным регионам типа Саратовской или Волгоградской области уже есть вопросы.

Безусловно, источники дохода там присутствуют и есть перспективы развития, но Волгоград уже который год балансирует на грани вылета из списка городов-миллионников, да и в Саратове дела также идут не слишком успешно, — говорит Коган.

Выводы об эффективности работы глав субъектов можно делать не только лишь на основе суммы госдолга, но по и другим показателям: например, как эта долговая нагрузка снижается, какую долю в ней занимают коммерческие кредиты и каким образом тратятся заёмные деньги. В идеале регионы должны избегать занимать у банков, а средства (заёмные) расходовать на социальные и инфраструктурные проекты. И если первые повышают уровень жизни населения (а это, как известно, сегодня одна из основных задач государства), то вторые дают мультипликативный эффект для развития экономики.

Улучшение инфраструктуры — это привлечение капитальных вложений, которое влечёт за собой создание новых рабочих мест и, как следствие, рост сбора налогов, из которых и выплачиваются те самые займы.