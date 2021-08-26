Личные счета россиян защитят от налоговой инспекции

Верховный суд РФ вынес прецедентное решение о том, что налоговики не вправе блокировать личные счета граждан во внесудебном порядке. По мнению суда, даже при наличии долгов по налогам у индивидуального предпринимателя они не могут быть взысканы с его счёта физического лица. Юристы полагают, что налоговики не смогут игнорировать чёткую позицию суда, пишет «Коммерсант».

Верховный суд рассмотрел два сходных спора банка ВТБ с налоговиками, в ходе которых ВТБ отказывался блокировать личные счета клиентов из-за налоговых долгов, возникших в связи с предпринимательской деятельностью. Инспекции потребовали приостановить операции по счетам двух индивидуальных предпринимателей из-за неуплаченных 65,3 тыс. руб. страховых взносов и 2,1 млн руб. налоговой недоимки. ВТБ заблокировал лишь счета, которые были открыты для ведения предпринимательской деятельности, но не их счета физических лиц, за что был оштрафован на 166 тыс. рублей. Суды трёх инстанций поддержали доводы инспекций, однако в итоге спор разрешился в экономколлегии Верховного суда.

Коллегия вынесла решение в защиту физлиц, признав недопустимой блокировку во внесудебном порядке личных счетов, в том числе и потому, что объём полномочий налоговиков по отношению к ИП и физлицам «имеет принципиальные различия». По мнению суда, во внесудебном порядке инспекция может взыскать только налоги, которые возникли в связи с ведением бизнеса, и только с открытых для этого счетов: отсутствие достаточных средств на предпринимательском счете не является основанием для обращения взыскания на личные счета.

Некоторые из юристов отмечают, что подход суда крайне важен для практики ввиду периодического возникновения подобных споров. По их мнению, налоговые органы не могут проигнорировать эту позицию, которая даёт банкам дополнительные возможности по защите средств клиентов и повышает уровень доверия к ним. Другие эксперты отмечают, что налоговики обращают взыскание на счета физлиц, только если туда поступает коммерческий доход, и на практику в целом решение не повлияет.

Ранее Центр стратегических разработок предложил создать отдельную биржу для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также специальный институт поддержки для стартапов. Альтернативная биржа, по мысли представителей ЦСР, будет иметь низкий объём торгов и более доступные условия для листинга ценных бумаг. Такой подход даст возможность создать конкурентные условия для всех эмитентов различных отраслей.

Также ЦСР предлагает создать отдельный институт, способный брать на себя риски по наиболее перспективным проектам, используя особые методы поддержки стартапов — беззалоговые кредиты, специфические долговые инструменты — и сопровождать их до момента превращения в устойчивые платёжеспособные компании.