Стало известно, когда банки начнут выдавать льготную ипотеку под 9% Государственная программа льготной ипотеки по ставке 9% заработает с 1 мая

Фото Евгения Смолянская/NEWS.ru

Министерство финансов РФ внесло в кабмин проект постановления о снижении с 1 мая ставки по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых, сообщает финведомство в своём Telegram-канале. Документ предусматривает продление программы до конца 2022 года. Как и ранее она распространяется только на новостройки. Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для остальных регионов — 6 млн рублей.

Сейчас нам важно сконцентрироваться на помощи гражданам и в то же время поддержать спрос на жильё. Снижение ставки безусловно повысит доступность льготной ипотеки, — отметил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Глава Минфина добавил, что по итогам 2020–2021 года около 90% всех ипотечных кредитов на первичном рынке были выданы в рамках льготных ипотечных программ.

На сегодняшний день уже распределены лимиты в размере 2,5 трлн рублей между банками. Они начнут выдавать льготную ипотеку с 1 мая.

В апреле президент РФ Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых. Кроме того, глава государства рекомендовал продлить льготную программу до конца 2022 года. Он подчеркнул, что власти страны будут принимать все меры по поддержке граждан и бизнеса. По словам российского лидера, повышение ключевой ставки ЦБ было «обоснованным решением», но сейчас «экономика РФ стабилизируется, инфляция замедляется, а цены возвращаются к своим показателям».