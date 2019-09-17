https://static.news.ru/photo/b5c2f2c2-d93f-11e9-8210-fa163e074e61_660.jpg Лев Хасис Фото: facebook.com/lev.khasis

Главой совета директоров Rambler Group избран первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

Соответствующее решение было принято на заседании совета. Оно стало первым после закрытия сделки Rambler Group и Сбербанка. Председатель совета директоров будет ротироваться каждый год. В 2020 году этот пост займёт основатель фонда A&NN Александр Мамут.

По данным пресс-службы Сбербанка, в IV квартале 2019 года должна быть утверждена стратегия развития группы, интеграции её продуктов в экосистему банка.

Ранее News.ru писал о том, что Сбербанк инвестировал в Rambler Group и стал совладельцем медиагруппы с пакетом акций в 46,5%. Доли компаний A&NN и Era Capital составили 46,5% и 7% соответственно. Средства пойдут на развитие цифровых сервисов и технологических платформ.