Летом еще две туристические страны могут начать принимать карты «Мир» ЦБ намерен летом договориться еще с двумя туристическими странами о приеме карт «Мир»

Платежная карта «Мир» / Фото Shutterstock

Центробанк ведет переговоры с еще двумя туристическими странами о приеме карт российской платежной системы «Мир», сообщила первый зампредседателя ЦБ Ольга Скоробогатова. По ее словам, которые приводит ТАСС, регулятор планирует уже этим летом достичь соглашения о приеме карт российской платежной системы в их финансовой инфраструктуре.

Помимо 10 стран, еще две страны у нас сейчас идут в таком рабочем обсуждении. Это наиболее известные туристические страны. Мы планируем летом уже достичь соглашения, как они будут постепенно организовывать свои инфраструктуры для приема карты «Мир», — рассказала Скоробогатова.

В настоящее время карты «Мир» принимаются в 10 зарубежных странах, где в устройствах крупных банков можно снимать наличные и расплатиться за покупки. Речь идет о Вьетнаме, Турции, Армения, Белоруссии, Узбекистане, Казахстана, Таджикистане, Киргизии, Южной Осетии и Абхазии.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия и Турция договорились о начале приёма карт «Мир» в турецких отелях. По словам чиновника, с турецкой стороной также была обсуждена возможность проведения платежей в рублях и лирах.