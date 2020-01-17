https://static.news.ru/photo/5cd22c4e-390e-11ea-a227-fa163e074e61_660.jpg Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Бюджет Всемирной летней Универсиады, которая пройдёт в 2023 году в Екатеринбурге, составит около 83 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По словам руководителя региона, субъект выделит 12 млрд рублей на проведение мероприятия, остальные деньги будут направлены из федерального бюджета и за счёт частных инвесторов.

Куйвашев подчеркнул, что областные власти уже финансируют подготовку строительных площадок для будущих объектов Универсиады. Ожидается, что эти расходы бюджету Свердловской области компенсируют в 2021 и 2022 годах, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин поручил российскому правительству помочь властям Свердловской области подготовить регион к проведению Универсиады. Кабмину также дано указание организовать освещение соревнования в СМИ.

Решение о проведении летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге было принято 2 июля на исполкоме Международной федерации университетского спорта. Россия во второй раз примет подобное мероприятие: в 2013 году летние спортивные игры студентов проходили в Казани.