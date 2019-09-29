https://static.news.ru/photo/32e6bbd4-e2e2-11e9-a4c1-fa163e074e61_660.jpg Айсен Николаев Фото: AisenNikolaev/twitter.com

Глава Якутии Айсен Николаев прокомментировал рост госдолга региона, наблюдавшийся в июле 2019 года. По словам чиновника, изменение показателя связано с традиционно высокими затратами на обеспечение льгот по отпускам.

Николаев пояснил: из графика госдолга Якутии следует, что в середине года он всегда возрастает. В течение второй половины 2019 года показатели будут снижаться.

С июля 2018 по июль 2019 года госдолг сократился у 67 субъектов РФ, а вырос — у 18. Лидером в последней группе оказалась Якутия (7 млрд рублей), передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что доходы и расходы бюджета Москвы по сравнению с прошлым годом увеличились. При этом поступления более высокие, чем траты.