Летчик рассказал, как SSJ становится по-настоящему российским самолетом Летчик Попов: Россия модернизировала SSJ собственными силами ради авиационной независимости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Модернизированный российский самолет Sukhoi Superjet (SSJ) в скором времени совершит свой первый полет с двигателем, полностью сделанным отечественными специалистами, рассказал в беседе с «360» заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов. По его словам, такой шаг был сделан из-за санкционного давления Запада, однако он свидетельствует о росте независимости России в сфере гражданского самолетостроения.

Мы начали производить SSJ 100 практически 10 лет назад. Это был совместный проект с американцами, немного участвовали и немцы, и французы, и итальянцы. Было то время, когда отношения в политике и экономике были достаточно благоприятные, — напомнил эксперт.

Однако, как отметил Попов, сейчас возникла необходимость модернизировать самолет, иначе его эксплуатация могла быть приостановлена или прекращена. Так, если раньше двигатели были французского производства, то теперь их изготавливают специалисты Рыбинского завода, причем из отечественного металла и с заменой некоторых деталей.

Мы оказались вне зависимости от состояния политики, экономики, мировой общественности — делаем все сами, — подчеркнул Попов.

Летчик указал, что авионика также пострадала от санкций, однако в России нашли выход из сложившейся ситуации, частично с помощью китайских комплектующих, частично благодаря отечественным разработкам.

Ранее вице-премьер — глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что SSJ New в скором времени совершит первый полет, после чего российские авиакомпании получат модернизированные самолеты.