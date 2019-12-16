https://static.news.ru/photo/74fac32e-1ff7-11ea-9659-fa163e074e61_660.jpg Атомный ледокол «Арктика» Фото: Abarinov/Общественное достояние/commons.wikimedia.org

Вопрос о музеефикации легендарного атомного ледокола «Арктика», который в данное время находится на утилизации на судоремонтном заводе «Нерпа», не решён. Об этом заявил генеральный директор «Атомфлота» Мустафа Кашка.

Вопрос может быть решён госкорпорацией «Росатом» или другими органами власти при выделении финансирования на переоборудование объекта и его содержание, — цитирует «Интерфакс» руководителя предприятия.

Со своей стороны в «Атомфлоте» готовы обеспечить подготовительные работы для переоборудования ледокола в музей и его транспортировки в Кронштадт. В случае отсутствия финансирования и готовности какой-либо организации принять на баланс и содержать ледокол, предприятие будет вынуждено объявить аукцион по его реализации для последующей разделки на металлолом.

В 2018 году руководитель полярной комиссии Русского географического общества Виктор Боярский заявил журналистам, что Санкт-Петербургу стоит принять ледокол «Арктика», чтобы сделать из него музей. По его мнению, ледокол-музей может дополнить парк «Патриот» Минобороны России в Кронштадте. Цена составит два млрд рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что первопроходец Северного полюса, капитан ледоколов «Арктика», «Ленин» и «Россия» Александр Баринов сообщил, что в РФ наблюдается активное развитие ледокольной отрасли. Новые ледоколы заменят флот, построенный ещё во времена СССР.