«Лед тронулся»: экономист назвал условия разморозки резервов России Экономист Разуваев: Москва может рассчитывать на разморозку США ее активов, но с ответным шагом

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Российская сторона может рассчитывать на разморозку Соединенными Штатами ее активов, но с ответным шагом — Москве будет необходимо разморозить американские инвестиции в РФ, так прокомментировал для NEWS.ru экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев информацию о признании Международным судом ООН в Гааге незаконной заморозку США ряда активов Ирана. Он указал, что при любом исходе, для российских резервов в американской валюте будет минимальной.

Лед тронулся и в этой связи мы совершенно обоснованно можем рассчитывать на разморозку и наших активов, но с ответным шагом, разморозкой американских инвестиций в России, — считает эксперт.

Разуваев подчеркнул, что, замораживая резервы чужих стран, США нарушают основы основ международных отношений, чего, по его словам, делать нельзя, поскольку ни одно государство подобных шагов не примет и будет иметь ввиду эту ситуацию при выборе страны для размещения активов.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила о серьезных правовых препятствиях для конфискации $300 млрд российских активов, замороженных в результате западных санкций.

Глава Евросовета Шарль Мишель, в свою очередь, заявил, что Евросоюз хочет изучить возможность управления замороженными активами Центробанка России для получения прибыли, которую можно будет направить в помощь Украине. По его словам, в ЕС считают справедливым и законным использование российских средств для восстановления Украины. Европейский чиновник предположил, что власти сообщества будут развивать дискуссии по вопросу конфискации российских активов, несмотря на юридические препятствия.