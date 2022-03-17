ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о государственной монополии на сахар

В Госдуму на рассмотрение внесён законопроект о введении госмонополии на производство и оборот сахара в России. Его авторами стали депутаты от ЛДПР Алексей Диденко, Ярослав Нилов, а также сенаторы Иван Абрамов и Елена Афанасьева, сообщили РИА Новости.

Теперь порядок выдачи лицензии, сертификация, стандартизация в отношении продукции должна быть установлена <...> правительством. Предполагается лицензирование производителей и поставщиков сахара и жёсткий контроль со стороны регулирующего органа в части ценообразования на каждом из этапов от производителя до покупателя, — рассказал Диденко.

По его словам, государство на сегодняшний день выпускает сахар в требуемых для страны объёмах. На данный моментр стратегический прогноз по необходимым объёмам для продажи находится в разработке.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов ранее отмечал, что запасов сахара в России содержится в достаточном количестве, в стране нет его дефицита. По его словам, Минпромторг уже наблюдает сокращение спроса на данный продукт.

По заявлению ФАС отсутствие сахара на полках магазинов в некоторых регионах связано с ажиотажным спросом, «который подогревается недобросовестными организациями». ФАС начала антикартельные проверки крупнейших производителей продукта. Проверки проходят в отношении семи производителей, включая «Cоюз сахаропроизводителей России» и ООО «Группа Компаний «Русагро».