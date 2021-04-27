Лавров заявил о наличии в России базы для аналога SWIFT

https://static.news.ru/photo/1aaf3e2c-a7f0-11eb-ae2b-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России есть база для создания аналога платёжной системы SWIFT, заявил РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. Ранее уже не раз сообщалось, что страна может быть отключена от этой системы в результате новых жёстких санкций со стороны Запада.

База альтернативы SWIFT существует. И я убеждён, что и правительство, и Центральный банк должны делать всё, чтобы эта база была надёжная и гарантирующая полную независимость и гарантию от ущерба, который кто-то нам может постараться дополнительно нанести, — заявил Лавров.

Он подтвердил, что Систему передачи финансовых сообщений Центробанка можно считать действующим зачатком альтернативы SWIFT. К этой международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей подключены сейчас более 11 тысяч крупнейших организаций практически во всех странах мира.

Основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров сообщил, что действующую в России Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) со временем можно развить и получить полноценную систему обмена банковской и платёжной информацией. Таким образом, считает он, возможные санкции станут новым триггером для развития независимости России и её готовности к сокращению негативных последствий и ограничений со стороны США и ЕС.

Отключение России от международных платёжных систем и от банковской SWIFT эксперт назвал очень серьёзной и крайней мерой, так как пострадает не только финансовая система РФ и российский бизнес, будут затронуты и интересы других стран, с которыми Россия ведёт активную торговлю.