Лавров заявил, что «Северный поток — 2» запустят через несколько дней

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен и начнёт работать через несколько дней. Его слова передаёт «Интерфакс».

Он достроен будет через несколько дней, работать начнёт, — заявил Лавров.

О скором завершении строительства говорил и экс-глава австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле. При этом он отметил, что ввод в эксплуатацию газопровода не исключает продолжения транзита по территории Украины.

Ранее Лавров сообщил, что в США понимают невозможность остановки «Северного потока — 2».

О том, какие риски есть при использовании газопровода, рассказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович. Как отметил энергетик, в настоящее время оператор СП-2 изучает возможность транспортировки по трубопроводу водорода. Однако его использование несёт определённые риски, поскольку в отличие от природного газа, он может делать металл хрупким.