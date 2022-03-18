Лавров заявил, что формат ОПЕК+ не будет разрушен

На данный момент нет оснований полагать, что механизм ОПЕК+ каким-либо образом будет разрушен, поскольку никто в этом не заинтересован, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая перед участниками конкурса «Лидеры России». Он отметил, что Иран, Венесуэла и другие страны придерживаются позиции, что только ОПЕК+ может согласовать квоты для каждого участника, сообщает ТАСС.

Мы отметили, что бегают американцы на эту тему и к Саудовской Аравии, и к Эмиратам, к Катару и по нефти, и по газу. И все перечисленные мною страны, равно как и Венесуэла и Иран, чётко говорят, что когда будем рассматривать вопросы, связанные с появлением новых участников на рынке нефти, мы все привержены формату ОПЕК+, где на основе консенсуса обсуждаются и согласовываются квоты для каждого участника, — заявил он.

Ранее генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, выступая на международной энергетической конференции CERAWeek, призвал не делать мировую энергетику заложницей политических и иных разногласий в свете сложившейся ситуации на рынке нефти. Его заявление прозвучало на фоне рекордного роста цен на энергоносители в мире. По мнению экспертов, это связано с санкциями, введёнными западными странами в отношении России.

Вице-премьер России Александр Новак ранее заявил, что РФ готова к возможному отказу Европы от российских энергоресурсов. Он отметил, что Москва понимает, куда перенаправить эти поставки.

По словам Новака, для замещения российской нефти на европейском рынке потребуется не один год, и это будет «значительно дороже» для европейских потребителей.