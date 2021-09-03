Лавров: в США понимают, что «Северный поток — 2» остановить невозможно

Администрация президента США Джо Байдена понимает, что проект «Северный поток — 2» остановить невозможно. Об этом на встрече в Пансионе воспитанниц Минобороны РФ в Санкт-Петербурге заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова приводит ТАСС.

Но если ты понимаешь, что ты одержим какой-то нереализуемой задачей, то просто здравый смысл должен подсказать, что надо её оставить и заняться чем-то реалистичным, — сказал Лавров.

Ранее политолог Владимир Белозёров заявил, что США сразу отказались вводить санкции по «Северному потоку — 2», сообщив, что всё зависит от «поведения России». По его мнению, в Вашингтоне понимают неизбежность запуска газопровода и просто тянут время. К тому же президент США Джо Байден противостоит реализации проекта, но не хочет рисковать отношениями с союзниками, вводя санкции против компаний из Европы.