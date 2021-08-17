Лавров счёл «непорядочными» действия Еврокомиссии по «Северному потоку— 2»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров раскритиковал позицию Еврокомиссии, которая, по его мнению, ведет себя «непорядочно» в связи с ситуацией вокруг газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет РИА Новости.

Министр напомнил , что Еврокомиссия задним числом распространила действие третьего энергетического пакета на «Северный поток — 2». Однако попытки сорвать завершение строительства газопровода обречены на провал, и он достроен уже практически до последней мили.

Такие попытки мы вполне предвидим. Но ещё раз повторю, за нами не просто решение двух стран — России, Германии, поддержанные многими членами Евросоюза, — но за нами ещё и юридическая правота, которую мы будем отстаивать, — подчеркнул глава МИД РФ.

Ранее в «Газпроме» впервые прокомментировали совместное заявление Германии и США по поводу запуска «Северного потока — 2». В документе ФРГ и США, в частности, указывалось, что в случае использования Россией газопровода в качестве «оружия» давления на Украину страны оставляют за собой право ввести определённые санкции в адрес РФ. Эту позицию в «Газпроме» сочли декларативной и ни к чему юридически не обязывающей.