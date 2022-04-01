Лавров: Россия предложила Западу честную схему оплаты в рублях за газ

Россия предложила Западу честную схему оплаты в рублях за газ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, добавив, что иначе зарубежные недружественные партнёры смогут арестовывать счета в валюте, на которые поступали выплаты. Его свола передаёт ТАСС.

Что касается поставок газа в Европу, то президент объявил о подписании указа. С условиями, которые, в моем понимании, приемлемы для Запада, Они расплачиваются валютой, а потом арестовывают наши счета. То есть, схема, которая была предложена - справедливая. Она позволит нам получить выплаты в рублях, — заявил он.

Ранее сообщалось, что Россия сделала предложение европейским покупателям роcсийского газа по новой схеме оплаты поставок энергоресурсов. Предполагается обязательное открытие иностранным клиeнтом рублёвого счета в одном из российских банков. Также сообщается, что платёж, отправленный от покупателя компании «Газпром», дoлжен прийти в рублях. До этого в иностранных СМИ сообщалось, что стороны обсуждали возможную оплату газа в евро в рублёвом эквивалeнте.