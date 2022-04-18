Лавров: Россия ничего не теряет при продаже газа за рубли

Россия не понесёт никаких потерь, продавая газ за рубли, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today. Он отметил, что это не противоречит существующим контрактам с западными странами. Лавров также сообщил, что Москва была вынуждена пойти на такой шаг ввиду того, что российские активы в иностранных валютах были заморожены.

Не будет никаких перемен для европейских государств, которые приобретают у нас газ. Причина нашего решения совершенно очевидна и понятна: заморозка российских активов в евро, в фунтах стерлингов на более чем 300 миллиардов евро или долларов. Мы ничего не будем терять. Я считаю, что это не противоречит контрактам — они всё равно будут платить в евро или долларах, но у нас будет гарантия, что такое воровство наших активов больше не произойдёт, — рассказал Лавров.

14 апреля президент России Владимир Путин заявил, что в оплате поставок российских энергоресурсов за рубеж наблюдаются сбои. С его слов, платежи задерживаются со стороны недружественных России стран. При этом глава государства напомнил о задаче по переводу расчётов за энергоресурсы на национальную валюту и постепенном уходе от доллара и евро.

Ранее Путин подписал указ «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа». Согласно документу, если с 1 апреля недружественные страны не будут платить за газ рублями, то это будет считаться неисполнением обязательств по газовым контрактам и действующие контракты будут остановлены. Для оплаты газа контрагентам предлагается открыть рублёвые счета в российских банках.