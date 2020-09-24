Дело чести: Лавров рассказал о значении «Северного потока — 2» для Европы

https://static.news.ru/photo/fd65f1f4-fe7f-11ea-9056-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru/projects/nord-stream2

Вопрос завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» на фоне действий США является делом чести для Германии. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что Америка ежедневно публично пытается унизить Европейский союз и прежде всего — ФРГ. Именно поэтому, отметил дипломат, отстаивание чести должно быть «во всех смыслах, во всех её измерениях».

Мы видим, как Соединённые Штаты <...> устами своих официальных представителей требуют от Германии осознать своё счастье и необходимость укреплять свою энергетическую безопасность, под чем Соединённые Штаты подразумевают отказ от «Северного потока — 2» и переход на существенно более дорогой американский сжиженный природный газ, — цитирует Лаврова ТАСС.

В МИД России ранее неоднократно заявляли, что газопровод будет достроен и введён в эксплуатацию, несмотря на попытки недоброжелателей сорвать реализацию проекта. По словам главы Минэнерго Александра Новака, с точки зрения инвестиционной и экономической жизнеспособности проект уже завершён. Все возможные технические средства используются исключительно для физического завершения строительства.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

4 июня группа американских парламентариев внесла в Сенат Конгресса США законопроект о новых санкциях против газопровода. Документ предполагает экономические ограничения в отношении страховщиков судов, которые задействованы в прокладке газопровода. В Германии подвергли резкой критике планы расширения санкций против проекта.

15 июля Госдепартамент США опубликовал новые рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции. В пакет ограничительных мер был включён и «Северный поток — 2». Ограничения касаются и тех, кто обеспечивает строительство и укладку труб, включая финансовых партнёров и операторов судов-трубоукладчиков.