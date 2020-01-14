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Назначенное на 5–6 марта заседание ОПЕК+, на котором планировалось обсудить соглашение по сокращению добычи нефти до конца года, может быть перенесено на июнь из-за отсутствия актуальных данных по нефтедобыче.

Проводить встречу в марте бессмысленно. У нас будут только данные по добыче за январь. Думаем, что её надо перенести на июнь, — сообщил ТАСС источник в ОПЕК. По его словам,...