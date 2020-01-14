Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает линию на поэтапную дедолларизацию экономики и расширение расчётов в нацвалютах. По его словам, данные направления выбраны из-за всё более агрессивного применения санкций со стороны США.
Одновременно с нашими основными партнёрами, в том числе и с Индией, работаем над экономическими и правовыми механизмами, уменьшающими негативное влияние ограничений на развитие двусторонних торгово-инвестиционных связей, — отметил министр в интервью газете Times of India.
Лавров добавил, что экономическая политика США непредсказуема, Вашингтон откровенно злоупотребляет статусом доллара как мировой резервной валюты, поэтому отказ от привязки к доллару во взаиморасчётах является объективной реакцией.
Ранее NEWS.ru сообщал, что французское издание Les Echos рассказало об успехах России на пути к независимости от американского доллара. Отмечается, что Москва начала дедолларизацию своей экономики в 2014 году с целью обойти американские санкции и достигла в этом процессе неплохих результатов. РФ заключила соглашения о валютных свопах со странами, также имеющими напряжённость в отношениях с Соединёнными Штатами, — Ираном, Китаем и Турцией.