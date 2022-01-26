Лавров обвинил США в подрыве доверия к собственной валюте

США делают всё возможное, чтобы подорвать доверие к доллару и сделать его рискованным для международных расчётов во всём мире, заявил на правительственном часе в Госдуме министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, которые приводит ТАСС, Россия также «резко сокращает» валютные резервы в долларах.

Мы стремимся сокращать зависимость от доллара, и американцы нам в этом активно помогают, потому что делают почти всё возможное, чтобы подорвать доверие к этой валюте, — сказал глава МИД.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что курс доллара может резко упасть на фоне обострения отношений между Россией и Западом. Он отметил, что из-за отключения от SWIFT Россия перестанет рассчитываться в долларах, но увеличит операции в рублях. Жириновский посоветовал россиянам держать свои деньги в рублях и заверил, что с российской валютой ничего не произойдёт, тогда как пенсии будут индексироваться.

Главный макроэкономист УК «Ингосстрах-инвестиции» Антон Прокудин, в свою очередь, заявил, что курс доллара к осени упадёт до 63 рублей из-за снятия рисков, кроющихся в международной политике. Ситуации также будут способствовать дорогая нефть и замедление инфляции, которые дадут возможность рублю укрепиться.